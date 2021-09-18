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Diyadin'e kurulan tekstil fabrikası kızların umudu oldu - Son Dakika

Diyadin'e kurulan tekstil fabrikası kızların umudu oldu

18.09.2021 14:53
Diyadin'e kurulan tekstil fabrikası kızların umudu oldu, System.String[]

Ağrı'nın Diyadin ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, ilçeye yapılan yatırımlar sayesinde Diyadin ilçesine tersine göçün başlayacağını açıkladı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, ilçeye yapılan yatırımlar sayesinde Diyadin ilçesine tersine göçün başlayacağını açıkladı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde son zamanlarda Koza Altın İşletmelerinin tespit edilen altın rezervlerine yaptığı yatırımların yanı sıra Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı'nın girişimleri sonucu kurulan tekstil atölyesi, taş ve mermer ocaklarında yaklaşık 2 bin kişi istihdam edilecek. Diyadin'de iş imkanı olmadığı için erkekler batı illerine göç ederken, kadınlar ise erken yaşlarda evlendiriliyorlardı. Bu proje ile tersine göçü başlatacaklarını ifade eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, iş sahibi olan kadınların ayakları üzerinde duracağını söyledi.

İlçede kurulumu tamamlanan tekstil atölyesinde ilk etapta tamamına yakını kadınların istihdam edildiği 70 personeli iş başında ziyaret eden Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, Diyadin ilçesinin sahip olduğu yer altı kaynakları bakımından Türkiye'de önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti.

'Kardelenler çiçek açıyor'

Bölgenin son yıllarda terörden arındırılması ile birlikte kentin kalkınması ve halkın refah seviyesinin yükseltilmesi amacıyla devlet desteği ile yapılan yatırımlara hız verdiklerini kaydeden Balcı, yaptığı açıklamada, "Valimiz Osman Varol'un önderliğinde biz projelerimize başladık. Projelerimizin birden fazla paydaşları var. Sanayi Bakanımız Mustafa Varank'ın talimatı ile başlattığımız projemiz hayata geçti. Kurulan tekstil atölyemizde SERKA'nın ve İŞKUR İl Müdürlüğümüzün de desteği çok oldu. Kurulan atölyede şuan ilk etapta 65 Diyadinli kadınımızı istihdam ettik. İlk defa Diyadin'de bir tekstil atölyesi kuruldu. Yetkili firmamız buraya geldi ve buraları beğendi. Diyadin halkı devlet eli ile verdiğimiz desteklerden memnun kaldılar. Bizde burada bir imtihandan geçiyoruz. Eğer bu atölye başarılı olursa firma sahipleri bize söz verdiler. Yaklaşık bin kişinin istihdam edileceği bir fabrika daha kurulacak. Şu an için bizim hesaplamalarımıza göre Koza Altın Madenimiz, Organize Sera Bölgemiz, Tekstil Atölyemiz ve Mermer Ocaklarımızla beraber biz 2 bin kişiden fazla insanımızı burada istihdam etmeyi düşünüyoruz. Artık Diyadin'de tersine göç başlayacak. Koronanın büyük şehirlerde yaygın olduğu bu günlerde temiz havasıyla, termal suyuyla, Tendürek Dağı ile herkesi Diyadin'e davet ediyoruz" dedi.

"500-600 kişi daha çalıştırmayı planlıyoruz"

Tekstil atölyesinin önceliğinin kadın istihdamını sağlamak olduğunu belirten firma yetkilisi Anıl Kapudan, "Burada şu an için 60-70 kişilik bir personel grubu oluşturduk ve eğitimlerini veriyoruz. Yakın zamanda ihracat mallarımızı dikmeye başlayacağız. Bundan ziyade ilerleyen zamanlar için Diyadin halkına ve kendi işimiz içinde inşallah büyük hedeflerimiz var. Bu doğrultuda 500-600 kişi daha çalıştırmayı planlıyoruz. Şu an önceliğimiz burada kadın istihdamını sağlamak. Çünkü kadınlarımız biraz daha bu işe yatkın ve ayrıca kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde durmasını istiyoruz. Şu an için halkında istekli olduğunu görüyoruz. İlerleyen zamanlarda kendi paralarını kazanmaya başladıklarında daha da istek artacaktır. Burada bize destek veren kaymakamımıza ve bütün yetkililere çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Şu an hem kendi evimizde ailemizin yanındayız hem de işimizdeyiz"

Tekstil atölyesinin açılmasının kendilerini çok sevindirdiğini belirten Diyadinli Melek Alptekin ise konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Ben üniversite mezunuyum. Okulum bittikten sonra pandemi sürecinde iş bulamadım. Daha önceden de birçok yere iş başvurusu yaptım ama işe giremedim. Zaten pandemi döneminde de iş yoktu. Ondan sonra buraya bu atölyenin açılacağını duyduk ve çok sevindik. Şu ana kadar Diyadin'de erkekler daha çok ön plandaydı. Ama burada böyle değil. Gerçekten Sayın Kaymakamımızın böyle bir şey yapması bizleri çok mutlu etti. Buraya başvurduk ve işe girdik. Biz daha önce hiçbir yere gidemiyorduk. İş bulamıyorduk. Ailemizi bırakıp başka yerlere gidemezdik. Başka yerlerde kalamazdık. Şu an hem kendi evimizde ailemizin yanındayız hem de işimizdeyiz. Allah razı olsun gerçekten. İnşallah bunun devamı da gelir." - AĞRI

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyadin'e kurulan tekstil fabrikası kızların umudu oldu - Son Dakika Ekonomi


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