Diyadin Kaplıcaları sonbaharda şifa arayanların uğrak yeri oluyor - Son Dakika

Diyadin Kaplıcaları sonbaharda şifa arayanların uğrak yeri oluyor

19.10.2020 11:15
Diyadin Kaplıcaları sonbaharda şifa arayanların uğrak yeri oluyor, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli termal turizm merkezlerinden Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, 48 kilometrekarelik alanda bulunan kaplıcalar, sonbaharda şifa arayanların uğrak yeri haline geliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli termal turizm merkezlerinden Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, 48 kilometrekarelik alanda bulunan kaplıcalar, sonbaharda şifa arayanların uğrak yeri haline geliyor.

Diyadin ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta yer alan ve jeotermal kaynaklarla son dönemlerde artan tesisleşmeyle sayıları çoğalan kaplıcalar, bölgedeki önemli termal turizm merkezleri arasında adından söz ettiriyor.

Kaplıcalardan kurulmuş şehri andıran bölgede hizmet veren kaplıca tesisleri, yılın 12 ayı cilt ve romatizma hastalıkları başta olmak üzere çeşitli rahatsızlıklarına şifa arayanları ağırlıyor.

Çevre iller başta olmak üzere her yıl Türkiye'nin farklı yerlerinden bölgeye gelen turistler, son yıllarda yapılan yeni tesislerdeki havuzlarda sıcak suyun tadını çıkarıp geceleri burada konaklama imkanı buluyor.

Kaplıcalarda sosyal mesafe ve hijyen hassasiyeti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde bir süre kapalı kalan ve normalleşme süreciyle kapılarını tekrar şifa aramak için bölgeye gelenlere açan kaplıcalarda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ediliyor.

Devlet desteğiyle yeni kaplıca tesislerinin yapımına devam edilen ve mineral zenginliğiyle ön plana çıkan jeotermal alanda, sonbaharla birlikte sıcak su kaynakları kenarındaki bitki çeşitlerinin çevresindeki doğal güzellikler de bölgeye ayrı renk katıyor.

Sonbaharda da yoğunluğun yaşandığı kaplıcalara gelen aileler buradaki çardaklarda vakit geçirip piknik yaptıktan sonra çocuklarıyla kapalı havuzlarda yüzerek hastalıklarına şifa arıyor.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektör Yardımcısı ve Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyadin Kaplıcaları ve jeotermal alanının yaklaşık 48 kilometrekarelik alana sahip olduğunu söyledi.

Bu alanın 24 kilometrekaresinin potansiyel jeotermal sahası olmasının çok önemli olduğunu belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Jeotermal alan Diyadin'de konutların ve bir kısım resmi kurumların ısıtılmasında çok az şekilde kullanılmaktadır, ayrıca son derece önemli bir yatırım olan seracılıkta kullanılmaktadır. Aslında seracılıkta kullanılması, Türkiye ve bölge açısından çok önemlidir. Türkiye'nin en soğuk yerinde 12 ay süresince serada domates yetiştirilmesi, buradaki jeotermal enerjinin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. Bu jeotermal enerji bu anlamda kullanılırsa ülkemizin her yönden en az gelişmiş ve son sıralarda yer alan ili Ağrı'da, bu makus talihi değiştirmek hatta tersine çevirmek mümkündür."

Jeotermal alanın çok önemli potansiyeli olduğunu vurgulayan Kaya, burada yapılacak yatırımların istihdam oluşturacağından dolayı bölgedeki işsizlik ve göçü büyük ölçüde engelleyerek Diyadin'i turizm mekanı haline getirebileceğini anlattı.

"Tarım kasabası olan Diyadin turizm kasabası haline gelebilir"

Kaya, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 5'lik kaplıca alanı olduğuna ve bunun da büyük bölümünün Diyadin'de bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şu an bir tarım kasabası olan Diyadin, turizm kasabası haline gelebilir. Herhangi bir hastalık nedeniyle tedavi görmeye gelen bir insan en az bir hafta süreyle burada kalmak zorunda kalıyor. Böyle olunca da oradaki tesislerin çalışma oranı çok yüksek düzeyde olabilir. Maden Tetkik ve Arama (MTA) haritasında, Diyadin Kaplıcaları önemli sıcak su kaynaklarının olduğu yer olarak gösteriliyor. Diyadin jeotermal kaynakları, su sıcaklığı 70-100 derece arasında yer alan kaynaklar arasında gösteriliyor. Elektrik üretiminde, konutların ısıtılmasında, sağlıkta, tarımda, sanayi ve turizmde çok rahat şekilde kullanılabilecek bir sıcak su kaynağı potansiyeli var."

Yöreye yabancı turist çekebilmek için Diyadin'e modern oteller yapılması gerektiğinin altını çizen Kaya, "Diyadin'de artık 5 yıldızlı otellere ihtiyaç var. Dünyada inanç turizmi açısından çok önemli olan Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi'nden dolayı çok ilgi çeken bu bölgede, eğer gerçekten biz Diyadin'i modern oteller ve altyapıyla donatabilirsek Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi'ni ziyarete gelen insanlar, kaplıcalarda bir süre vakit geçirebilirler." diye konuştu.

Kaplıca işletmecisi Orhan Özden de otel, piknik alanı, özel ve genel havuzların bulunduğu tesise yaklaşık 5 milyon Türk lirası harcadıklarını ifade etti.

"Avrupa standartlarında havuzlar yapıyoruz"

Jeotermal alandaki kaplıca işletmesini devlet desteğiyle büyüten Mehmet Özden ise Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) yeni yatırımlar yaptığını kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Avrupa standartlarına uygun havuzlar yapıyoruz. Şu an inşaat aşamasında olan havuzlarımız var. Altı havuz üstü odalı havuzlar yapıyoruz. Yurt dışından gelen yabancı turistlerin haftalarca kalıp rahat edebilecekleri yerler yapıyoruz."

Kaplıcalara gelen ziyaretçiler de kaplıcalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Jeotermal alandaki kaplıca tesisleri ve yer altından fokurdayarak çıkan sıcak su kaynakları, AA ekibince drone ile havadan görüntülendi.

Jeotermal, Kaplıca, Diyadin, Turizm, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyadin Kaplıcaları sonbaharda şifa arayanların uğrak yeri oluyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Uzaktan eğitim dersinde hocasına "Mal" diyen öğrenci sosyal medyada gündem oldu CHP'li vekilden Milli Piyango'da şaibe iddiası: Fısıldanan numaralar çekilişte çıktı Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Rıdvan Dilmen'den Süper Lig kehaneti: Şampiyon, 4 hafta kala belli olur Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor
Denizli valisinin eldiven takmadığı için uyardığı dönerci: Sıcakta plastik eldiven kullanmak daha sağlıksız Denizli valisinin eldiven takmadığı için uyardığı dönerci: Sıcakta plastik eldiven kullanmak daha sağlıksız         
10:49
Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor         
10:05
Kamyonetin kasasına yerleştirdikleri piknik masasında tavla keyfi yaptılar Kamyonetin kasasına yerleştirdikleri piknik masasında tavla keyfi yaptılar         
09:54
Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın         
09:42
Bakan Koca'ya Bakan Koca'ya "Üniversiteler açılacak mı?" diye soruldu: Okula giden sınıfların gelişimine göre karar alacağız         
09:39
Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi         
09:17
SİHA korkusu neler yaptırıyor! Ermenistan, NATO'ya başvurup SİHA korkusu neler yaptırıyor! Ermenistan, NATO'ya başvurup "Karabağ'da kullanılmasına izin vermeyin" dedi         
08:54
MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu         
08:05
Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu         
00:59
Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti         
23:26
Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu         
22:46
Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı         
21:54
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı         
17:53
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur         
14:50
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 11:18:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyadin Kaplıcaları sonbaharda şifa arayanların uğrak yeri oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei