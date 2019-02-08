Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkanı Öner, Tekin'i Ziyaret Etti
1 saat önce
Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkanı Olgun Öner, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i ziyaret etti.
Diyadin
Kaymakamı ve Belediye Başkanı Olgun Öner
, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin
'i ziyaret etti.
Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkanı Olgun Öner, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret ederek ilçede yürütülen eğitim çalışmaları ile ilgili karşılıklı görüş alış verişinde bulundu. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Tekin, ziyaretten dolayı Öner'e teşekkür etti. Misafirperverliğinden dolayı Tekin'e teşekkür eden Öner, daha sonra İl müdürlüğünden ayrıldı. - AĞRI
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:11 Kaynak: İHA
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