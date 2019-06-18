Diyadin ve Araklı ilçelerindeki sel felaketi
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ağrı'nın Diyadin ve Trabzon'un Araklı ilçelerinde yaşanan sel felaketlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:38 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, Ağrı
'nın Diyadin
ve Trabzon
'un Araklı
ilçelerinde yaşanan sel felaketlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
Gül, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Haber alınamayan vatandaşlarımızdan bir an önce iyi haber gelmesini temenni ediyorum. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun.
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