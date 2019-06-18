Son Dakika Haberleri: Diyadin ve Araklı ilçelerindeki sel felaketi
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Diyadin ve Araklı ilçelerindeki sel felaketi

10 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ağrı'nın Diyadin ve Trabzon'un Araklı ilçelerinde yaşanan sel felaketlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Diyadin ve Araklı ilçelerindeki sel felaketi, System.String[]
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ağrı'nın Diyadin ve Trabzon'un Araklı ilçelerinde yaşanan sel felaketlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Haber alınamayan vatandaşlarımızdan bir an önce iyi haber gelmesini temenni ediyorum. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:38 Kaynak: AA
Ağrı, Trabzon, Diyadin, Araklı, Güncel
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