Diyadin ve Eleşkirt'e doğal gaz müjdesi - Son Dakika
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Diyadin ve Eleşkirt'e doğal gaz müjdesi

7 saat önce

AK Parti Ağrı Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi, Ağrı'nın Diyadin ve Eleşkirt ilçelerine doğal gaz yatırım ihalelerinin bu yıl içinde yapılacağını bildirdi.

Diyadin ve Eleşkirt'e doğal gaz müjdesi, System.String[]

AK Parti Ağrı Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi, Ağrı'nın Diyadin ve Eleşkirt ilçelerine doğal gaz yatırım ihalelerinin bu yıl içinde yapılacağını bildirdi.


Çelebi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ı ziyaret ettiğini belirterek, Diyadin ve Eleşkirt ilçeleri için doğal gaz müjdesi verdi.

Patnos ve Taşlıçay için 2020 yılında doğal gaz ihalesi yapılacağını anımsatan Çelebi, şöyle konuştu:

"Diyadin ve Eleşkirt ilçelerimize yönelik doğal gaz yatırımlarıyla ilgili EPDK Başkanımızı ziyaret edip görüştük. Ayrıca BOTAŞ Genel Müdürümüzle de tekrar bir istişarede bulunduk. Yaptığımız görüşme ve istişareler sonucunda Diyadin ve Eleşkirt ilçelerimiz 2020 yılında doğal gaz yatırım ihalesi kapsamına alınacak. İlimize, ilçelerimize ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun."

AK Parti, Eleşkirt, Diyadin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:32 Kaynak: AA
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