Diyadinli çocuğun imdadına Van Büyükşehir Belediyesi yetişti - Son Dakika

Diyadinli çocuğun imdadına Van Büyükşehir Belediyesi yetişti

29.01.2021 11:24

Diyadinli çocuğun imdadına Van Büyükşehir Belediyesi yetişti Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyünde kafa travması geçiren 12 yaşındaki Muhammed Ay isimli çocuğa 7 saatlik zorlu bir çalışmayla sağlık ekiplerini ulaştırdı.

Diyadinli çocuğun imdadına Van Büyükşehir Belediyesi yetişti

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyünde kafa travması geçiren 12 yaşındaki Muhammed Ay isimli çocuğa 7 saatlik zorlu bir çalışmayla sağlık ekiplerini ulaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, komşu illerden gelen çağrıları da değerlendiriyor. Bu kapsamda Çaldıran ilçesine yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta bulunan Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyünde buzlu yolda düşmesi sonucu kafa travması geçiren 12 yaşındaki Muhammet Ay'ın yakınları sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Çaldıran ilçesinden çıkan sağlık ekipleri, köy yolunun kapalı olması nedeniyle Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Zor durumdaki Ay ailesinin yardım taleplerine kayıtsız kalmayan Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yaklaşık 7 saatlik zorlu bir çalışma ile köy yolunu ulaşıma açarak sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı.

İlk müdahalesi köyde yapılan 12 yaşındaki çocuğun düşme sonucu kafa travması geçirdiği belirlendi. Hızlı bir şekilde Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.

Durumu iyi olduğu belirlenen çocuğun tedavisi devam ederken, hasta yakınları ise Van Büyükşehir Belediyesi ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan, Gevaş ilçesi Balaban mevkii Aydınocak Mahallesi yolunda kaza yapan ambulansın imdadına da Van büyükşehir Belediyesi ekipleri kısa sürede yetişti. Ambulanstaki sağlık ekipleri kazada yara almadan kurtulurken, yan yatan ambulans ise uzun uğraşlar sonucu düzeltilerek yol kenarına çekildi.

Diyadinli çocuğun imdadına Van Büyükşehir Belediyesi yetişti
Diyadinli çocuğun imdadına Van Büyükşehir Belediyesi yetişti
Diyadinli çocuğun imdadına Van Büyükşehir Belediyesi yetişti
Diyadinli çocuğun imdadına Van Büyükşehir Belediyesi yetişti

Büyükşehir Belediyesi, Diyadin, Ağrı, Van, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Diyadinli çocuğun imdadına Van Büyükşehir Belediyesi yetişti - Son Dakika


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