Diyaliz Hastaları İçin Gitar Çalıp, Şarkı Söylediler
42 dakika önce
SİVAS Numune Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde, diyaliz cihazına bağlanan böbrek hastaları için 'Dünya Böbrek Günü' nedeniyle etkinlik düzenlendi.
SİVAS Numune Hastanesi
Diyaliz Ünitesi'nde, diyaliz cihazına bağlanan böbrek hastaları için 'Dünya Böbrek Günü' nedeniyle etkinlik düzenlendi. Etkinlikte hastalara gitar çalınıp, şarkı söylendi. Sivas
Numune Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde diyaliz hastalarına moral olması amacıyla ünite çalışanları tarafından müzik programı düzenlendi. 'Dünya Böbrek Günü' nedeniyle hasta ve hasta yakınları, gitar çalınarak canlı müzik eşliğinde eğlendi. Etkinlikten dolayı mutluluklarını ifade eden hastalar, organ bağışına dikkat çekti. - Sivas
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:30 Kaynak: DHA
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