Diyaliz hastaları şarkılarla moral buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyaliz hastaları şarkılarla moral buldu - Son Dakika

Diyaliz hastaları şarkılarla moral buldu

6 saat önce

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Şehir Sağlık Merkezinde düzenlenen programda diyaliz hastaları ve sağlık çalışanları birlikte yılbaşını kutladı.

Diyaliz hastaları şarkılarla moral buldu, System.String[]

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Şehir Sağlık Merkezinde düzenlenen programda diyaliz hastaları ve sağlık çalışanları birlikte yılbaşını kutladı.


Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Şehir Sağlık Merkezinde her senenin sonunda geleneksel hale gelen yılbaşı kutlama günü yapıldı. Programda halk sanatçısı Yaşar Mırık ve sağlık merkezi diyaliz teknikerleri tarafından 90 diyaliz hastasına mini bir konser verildi. Şarkılara eşlik eden hastalar moral bularak 2020'nin gelişini kutladı. Bu anları cep telefonu kameralarına kaydeden hastalar unutulmayacakları bir gün yaşadılar. Konserin sonunda, program üzerinde 'Hoş geldin 2020' yazılı pastanın kesimi ve toplu fotoğraf çekimi son buldu.


Etkinlik hakkında bilgi veren Şehir Sağlık Merkezi Sorumlu Müdürü Muhammet Yıldız, "Her sene diyaliz hastalarına yaptığımız geleneksel eğlencemizi gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliğimiz moral ve motivasyon açısından hastalarımız için iyi oluyor. Bizler de hastalarımızın moral bulduğunu görünce daha mutlu oluyoruz" dedi.


Etkinliğe ayrıca OMÜ Tıp Fakültesi Başhekim Yardımı Doç. Dr. Tekin Şimşek ve hasta yakınları katıldı. - SAMSUN

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:54 Kaynak: İHA
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