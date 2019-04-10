Diyaliz Hastalarına Doğum Günü Kutlaması

Sivas Numune Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesinde tedavi gören hastalar için toplu doğum günü etkinliği düzenlendi.

Sivas Numune Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesinde tedavi gören hastalar için toplu doğum günü etkinliği düzenlendi.





Hemodiyaliz Ünitesinde tedavi gören diyaliz hastalarına moral amacıyla ünite çalışanları tarafından toplu doğum günü kutlaması düzenlendi. Hemodiyaliz ünitesinde gerçekleşen kutlamaya hasta, hasta yakınları, servis çalışanları ve hastane yöneticileri katıldı.





Konu ile ilgili açıklama yapan hastane başhekimi Op. Dr. Emin Ertan Temizöz, "Diyaliz servisindeki hastalarımıza doğum günü kutlaması yaptık. Bu tür etkinlikleri tüm hastanemizde gerçekleştirme amacındayız. Amacımız hastalarımızın mutluluğu, tedavilere uyumlarının sağlanması, iyileşme süreçlerinin hızlandırılmasıdır." dedi.





Bu tür etkinliklerin hastaların tedavisine destek olduğunu ifade eden diyaliz sorumlusu Dr. Özgen Bilge Kangal da "Hastalarımızın medikal tedavilerinin yanı sıra morallerini yüksek tutmaya özen gösteriyoruz. Bu hem bizimle olan iletişimlerini güçlendiriyor hem de tedavilerine destek oluyor. Bu amaçla belirli aralıklarla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bugün de toplu doğum günü etkinliğimiz var. Bu konuda desteğini esirgemeyen hastane yönetimimize ve emeği geçen tüm diyaliz ekibimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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