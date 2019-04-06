Son Dakika Haberleri: Diyaliz Hastalarına Moral Gecesi Düzenlendi

Diyaliz Hastalarına Moral Gecesi Düzenlendi

21 dakika önce

AMASYA(AA) - Suluova Devlet Hastanesinde tedavi gören 23 diyaliz hastası için moral ve motivasyon gecesi düzenlendi.

Diyaliz Hastalarına Moral Gecesi Düzenlendi, System.String[]
AMASYA(AA) - Suluova Devlet Hastanesinde tedavi gören 23 diyaliz hastası için moral ve motivasyon gecesi düzenlendi.

Hastane salonunda gerçekleştirilen etkinlikte hastalarla ilgilenerek sohbet edip moral veren Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, tüm hastalıkların en büyük çaresinin moral ve motivasyon olduğunu belirterek şifalar diledi ve etkinlik için hastane yönetimini tebrik etti.

Amasya Sağlık Müdürü Öner Nergiz ise diyaliz hastası ve tüm hastaların hayat kalitelerini artırmak için sağlık çalışanlarının büyük gayret gösterdiğini söyledi.

Sağlık adına bir çok çalışma yaptıklarını, sağlık hizmetlerinin merkezinde insanın olduğunu anlatan Nergiz, "Çok zor bir meslek grubu olan sağlık hizmetinin merkezinde ise sevgi, şefkat ve muhabbet var. Tedavi gören diyaliz hastalarının da hayat kalitelerinin artırılması adına bu gibi moral ve destek veren etkinlikleri önem taşıyor." dedi.

Etkinlik kapsamında yemek ikram edilen diyaliz hastalarına çeşitli hediyeler verildi.

Etkinliğe Suluova İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Somuncu, Hastane Başhekimi Op. Dr. Levent Horoz, hastane personeli ile diyaliz hastaları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 08:31 Kaynak: AA

Erdoğan Kanyılmaz, Amasya, Suluova, Güncel
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