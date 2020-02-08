Diyaliz hastalarına moral ve motivasyon günü düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyaliz hastalarına moral ve motivasyon günü düzenledi - Son Dakika

Diyaliz hastalarına moral ve motivasyon günü düzenledi

13 dakika önce

Suluova Devlet Hastanesinde tedavi gören diyaliz hastaları için moral ve motivasyon programı düzenlendi.

Diyaliz hastalarına moral ve motivasyon günü düzenledi, System.String[]

Suluova Devlet Hastanesinde tedavi gören diyaliz hastaları için moral ve motivasyon programı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, hastanedeki etkinlikte, vatandaşlara kaliteli sağlık hizmeti sunma adına çalıştıklarını, hastalar ile yakınlarını da ihmal etmeyip bu gibi etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Geçen yıl il genelinde 4 milyona yakın hasta muayenesi gerçekleştirildiğini bildiren Nergiz, "Bu da bize gün geçtikçe daha kaliteli, daha sürdürülebilir ve nitelikli hizmet vermememiz, daha tempolu çalışmamız gerektiğini gösteriyor. Sağlık hizmetleri payında Suluova ilçemizde güzel çalışmalar yapılıyor." dedi.

Nergiz, Suluova Devlet Hastanesinin 2018 yılında yeni binasına taşındıktan sonra her geçen gün hizmet kalitesini artırdığını vurgulayarak, "Günlük bine yakın hasta muayene edilmektedir. Her geçen gün branş doktor sayısını artırıyoruz. Suluova Devlet Hastanemiz teknik donanım ve sağlık çalışanı kalitesi olarak bölgemizde üst seviyededir." diye konuştu.

Suluova Devlet Hastanesi Başhekimi Volkan Taşova ise 23 diyaliz hastasına 5 diyaliz makinesi ile hizmet verdiklerini anlatarak, daha çok hastaya ulaşmak için diyaliz makinesi sayısını artıracaklarını dile getirdi.

Daha sonra Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, hastaneye katkıları dolayısıyla Belediye Başkanı Fatih Üçok'a teşekkür plaket verdi.

Tedavi gören hastalara da protokol üyelerince plaket ve çeşitli hediyeler verildi.

Programa İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Somuncu, Amasya Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Özgür Dalkıran, Sağlık Hizmetleri Başkanı Yusuf Sarı ile diyaliz hastaları, hasta yakınları ve hastane personeli katıldı.

Suluova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:02 Kaynak: AA
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