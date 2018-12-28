Son Dakika Haberleri: Diyaliz Hastalarına Moral Verdiler

Diyaliz Hastalarına Moral Verdiler

58 dakika önce

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi diyaliz ünitesinde tedavi gören hastalar, düzenlenen moral gününde eğlendi.

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Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi diyaliz ünitesinde tedavi gören hastalar, düzenlenen moral gününde eğlendi.Diyaliz ünitesinde düzenlenen etkinlikte çok sayıda diyaliz hastası ve yakını, hastane çalışanlarıyla bir araya gelerek hastalıklarını bir nebze olsun unuttu.

Hastane Başhekimi Selçuk Sezikli, gazetecilere yaptığı açıklamada, diyaliz hastalarının moral ve motivasyonlarını yüksek tutarak ve yakınlarının desteğiyle bu süreci daha kolay atlatmalarına yardımcı olmak için bir dizi etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Yeni yıl öncesi düzenledikleri etkinliklerinde moral depoladıklarını dile getiren Sezikli, "Biz bir aileyiz. Hastalarımızın hayatlarını daha moralli, mutlu sürdürmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Moral herkese lazım ama onlar için çok daha önemli. Hastalarımızı mutlu gördüğümüzde biz de mutlu oluyoruz."diye konuştu.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte katılımcılar canlı müzik eşliğinde eğlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:32 Kaynak: AA

Selçuk, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi, Güncel
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