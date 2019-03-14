Diyaliz Hastalarına Müzikle Moral Verdiler

Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi gören diyaliz hastalarının moral ve motivasyonlarını artırmak için müzikli etkinlik gerçekleştirildi.

Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi gören diyaliz hastalarının moral ve motivasyonlarını artırmak için müzikli etkinlik gerçekleştirildi.



Hastane yöneticileri, Dünya Böbrek Haftası dolayısıyla hemodiyaliz ünitesini balonlarla süsledi. Hemodiyaliz personeli, gitar ve keman eşliğinde şarkı söyleyerek hastalara moral verdi. Böbrek kostümü giyen çalışanlar da hastalara gül hediye etti. Daha sonra çalışanlar, böbrek hastalığına ve organ nakline dikkati çekmek amacıyla halka broşür ve su dağıttı.



Hemodiyaliz ünitesi sorumlusu Dr. Mehmet Yunus Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de nakil ve organ bağışının az olduğunu söyledi. Ünitede yatan hastaların genellikle kronik böbrek yetmezliğinin son evresinde olduğunu aktaran Kaya, şöyle konuştu:



"Hastalarımızın moral ve motivasyonlarını arttırmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Hastalarımız haftanın üç günü makineye bağlı yaşadıkları için hem psikolojik hem de fiziksel olarak çok ciddi engelleri oluyor. Bu tür etkinlikler ise onların morallerini bir nebze olsun toparlıyor. Bu etkinliklerin daha sık yapılması gerekiyor. Organ nakli konusunda çok ciddi sıkıntılar var. Nakil ile insanlarımızın hayat kurtarma şansı var. Gönül istiyor ki toplumdaki herkes bu bilinçle hareket etsin. Herkesin organ bağışı için seferber olmasını istiyoruz. Fakat bununla ilgili yapılan çalışmalar kısıtlı."

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