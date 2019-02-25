Son Dakika Haberleri: Diyaliz Hastalarına Ney Dinletisi

Diyaliz Hastalarına Ney Dinletisi

1 saat önce

Sivas Numune Hastanesinde tedavi gören hastalar için ney dinletisi etkinliği düzenlendi.

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Sivas Numune Hastanesinde tedavi gören hastalar için ney dinletisi etkinliği düzenlendi.

Hastane Manevi Destek Birimi ve Sivas Gençlik Merkeziyle birlikte düzenlenen etkinlikte diyaliz ünitesinde hastalara ney dinletisi eşliğinde tedavileri verildi. Hastanede tedavi gören hastalar ve aynı zamanda tüm gün stresli ortamda çalışan personellerin streslerini azaltmak, moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla ney dinletisi sunuldu.

Ünitede tedavi alan hastalar ney sesinin insana huzur veren bir özelliğe sahip olduğunu ifade ederek, dinletisinin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:53 Kaynak: İHA

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