Diyaliz hastalarını taşıyan minibüse araç çarptı: 8 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyaliz hastalarını taşıyan minibüse araç çarptı: 8 yaralı - Son Dakika

Diyaliz hastalarını taşıyan minibüse araç çarptı: 8 yaralı

6 saat önce

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, hafif ticari aracın, diyaliz hastalarının taşındığı minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada, 8 kişi yaralandı.

Diyaliz hastalarını taşıyan minibüse araç çarptı: 8 yaralı, System.String[]

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, hafif ticari aracın, diyaliz hastalarının taşındığı minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Manisa- İstanbul yolunun Otogar kavşağında meydana geldi. Manisa'dan Akhisar yönüne giden Çetin Sönmez'in (39) kullandığı 35 KG 838 plakalı hafif ticari araç, diyaliz hastalarını taşıyan Furkan Can Kumru (33) yönetimindeki minibüsün sol tarafına çarptı. Kazada sürücüler ile minibüsteki 6 diyaliz hastası yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 8 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Şehzadeler, İstanbul, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:41 Kaynak: DHA
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