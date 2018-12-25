Son Dakika Haberleri: Diyaliz Hastalarının Yardımına Ekipler Yetişti

Diyaliz Hastalarının Yardımına Ekipler Yetişti

1 saat önce

Muş'ta yolu kardan kapanan köylerde mahsur kalan iki diyaliz hastasının yardımına İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri yetişti.

Diyaliz Hastalarının Yardımına Ekipler Yetişti, System.String[]
Muş'ta yolu kardan kapanan köylerde mahsur kalan iki diyaliz hastasının yardımına İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri yetişti.

Muş'ta kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Yolu kardan kapanan merkeze bağlı Elçiler köyünde yaşayan diyaliz hastası 63 yaşındaki Ali Haydar Toplu ile Gündoğan köyünde yaşayan diyaliz hastası 65 yaşındaki Bedriye Gül'ün yakınları, yetkililerden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, yol açma çalışması başlattı.

112 Acil Sağlık ekipleri, kardan kapanan yolların açılmasının ardından iki köye giderek hastaları ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

Elçiler Köyü Muhtarı Mehmet Toplu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ali Haydar Toplu'nun haftada üç kez diyaliz makinesine bağlanması gerektiğini belirterek "Hastamız iki gündür kar nedeniyle hastaneye götürülemiyordu. Şimdi bu sorun çözüldü. Yetkililere teşekkür ediyoruz." dedi.

Gündoğan Köyü Muhtarı Necmettin Gül ise özverili çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:37 Kaynak: AA

Gündoğan, Ali haydar, Muş, Güncel
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