Diyaliz hastası, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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Diyaliz hastası, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

6 saat önce

VAN'ın Çatak ilçesinde kar nedeniyle yolu kapalı olan mahallede rahatsızlanan diyaliz hastası Nimet Puli, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Diyaliz hastası, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı, System.String[]

VAN'ın Çatak ilçesinde kar nedeniyle yolu kapalı olan mahallede rahatsızlanan diyaliz hastası Nimet Puli, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Korulu Mahallesi Sığırcık Sokak'ta aniden yaşayan diyaliz hastası Nimet Puli rahatsızlandı. Mahallenin yolunun karla kapalı olması nedeniyle yakınları jandarmadan yardım talebinde bulundu.Diyaliz hastası Puli, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan havalanan askeri helikopterle mahalleden alınarak Çatak'a götürüldü. İlçe Jandarma Komutanlığı pistine iniş yapan helikopterden alınan Puli, burada hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Puli, Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Jandarma, Çatak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:39 Kaynak: DHA
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