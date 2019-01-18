Diyaliz Hastası Öğrenciye Karnesi Evde Verildi

Erciş
ilçesinde diyaliz hastası 6'ncı sınıf öğrencisi Ömer Faruk Aydın
'a karnesi evde verildi.İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek
, Cumhuriyet Ortaokulu Müdür Vekili İrfan Büyüktepe ve öğrenciler, diyaliz hastası olduğu için evde eğitim alan Cumhuriyet Ortaokulu 6'ıncı sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Aydın'ı evinde ziyaret ederek, karnesini teslim etti.
Şimşek, burada yaptığı konuşmada, sağlık sorunları nedeniyle okulunda eğitim göremeyen öğrenciler için öğretmen görevlendirdiklerini söyledi.
Okul Müdür Vekili Büyüktepe de Ömer Faruk'un eğitimine devam etmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.
Aydın'ın babası Ergül Aydın da oğlunu ziyaret ederek karnesini veren Şimşek ve beraberindekilere teşekkür etti.