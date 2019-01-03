Diyaliz Hastası Oğullarını Hastaneye Götürürken Öldüler
1 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde üst geçidin beton duvarına çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti, diyaliz hastası oğulları kazadan yaralı kurtuldu.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde üst geçidin beton duvarına çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti, diyaliz hastası oğulları kazadan yaralı kurtuldu.
Mehmet Namal'ın kullandığı 07 HR 044 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Çenger mevkisindeki üst geçidin beton duvarına çarptı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekibi, sürücünün eşi Bedia Namal'ın (28) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü Namal ile 7 yaşındaki oğlu Yusuf Namal, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Baba Mehmet Namal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Namal çiftinin diyaliz hastası olduğu belirtilen oğullarını kontrol için Antalya'ya götürdükleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:41 Kaynak: AA
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