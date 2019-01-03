Son Dakika Haberleri: Diyaliz Hastası Oğullarını Hastaneye Götürürken Öldüler

Diyaliz Hastası Oğullarını Hastaneye Götürürken Öldüler

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde üst geçidin beton duvarına çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti, diyaliz hastası oğulları kazadan yaralı kurtuldu.

Diyaliz Hastası Oğullarını Hastaneye Götürürken Öldüler, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde üst geçidin beton duvarına çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti, diyaliz hastası oğulları kazadan yaralı kurtuldu.

Mehmet Namal'ın kullandığı 07 HR 044 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Çenger mevkisindeki üst geçidin beton duvarına çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, sürücünün eşi Bedia Namal'ın (28) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü Namal ile 7 yaşındaki oğlu Yusuf Namal, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Baba Mehmet Namal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Namal çiftinin diyaliz hastası olduğu belirtilen oğullarını kontrol için Antalya'ya götürdükleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:41 Kaynak: AA

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