Sedye ile oy vermeye gelen diyaliz hastasından ders niteliğinde sözler - Son Dakika
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Sedye ile oy vermeye gelen diyaliz hastasından ders niteliğinde sözler

28.05.2023 14:51

Tekirdağ'da yaşayan diyaliz hastası 65 yaşındaki Yüksel Eceli, oy kullanmaya sedye ile geldi. Seçimin hayırlı olmasını dileyen Eceli, "Herkes oyunu kullansın. Hayatın güzelliği bu arkadaşlar, yatakta da olsak oyumuzu kullanıyoruz" dedi.

Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da da vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimleri'nde sandıklara gitmeye devam ediyor. Çerkezköy ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Yüksel Eceli, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde diyaliz hastası olarak tedavi görürken, ambulans eşliğinde sedye ile gelerek, Fevzipaşa İlkokulu 1092 nolu sandıkta oyunu kullandı.

DERS NİTELİĞİNDE SÖZLER

Sedye ile oyunu kullanan ve imzasını atan Eceli, yine ambulansla tedavi gördüğü hastaneye geri götürüldü. Seçimin hayırlı olmasını dileyen Eceli, "Herkes oyunu kullansın. Hayatın güzelliği bu arkadaşlar, yatakta da olsak oyumuzu kullanıyoruz" diyerek, vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

İşte o ana ilişkin kareler;

Sedye ile oy vermeye gelen diyaliz hastasından ders niteliğinde sözler
Sedye ile oy vermeye gelen diyaliz hastasından ders niteliğinde sözler
Sedye ile oy vermeye gelen diyaliz hastasından ders niteliğinde sözler
Sedye ile oy vermeye gelen diyaliz hastasından ders niteliğinde sözler
Kaynak: İHA
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Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sedye ile oy vermeye gelen diyaliz hastasından ders niteliğinde sözler - Son Dakika


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