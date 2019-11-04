Diyaliz hastasına en güzel doğum günü hediyesi

Denizli'de 12 yıldır böbrek hastalığıyla mücadele eden, beklediği müjdeli haberi doğum gününde alan 48 yaşındaki Ahmet Bülbül, kadavradan yapılan nakille sağlığına kavuştu.

Merkezefendi ilçesinde yaşayan bir çocuk babası Ahmet Bülbül'e, 12 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Geçen sürede haftada 3 gün diyalize giren Bülbül, hastaneden "nakil için böbrek bulunduğu" haberini ise doğum günü 25 Eylül'de aldı.

Bülbül'e, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde yapılan ameliyatla, kadavradan alınan böbrek nakledildi.

Ahmet Bülbül, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşamındaki zor dönemi artık geride bıraktığını söyledi.

Ameliyatın çok iyi geçtiğini dile getiren Bülbül, şöyle konuştu:

"Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum. Ameliyatı gerçekleştiren tüm ekibe şükranlarımı sunuyorum. Yıllardır beklediğim müjdeli haberi doğum günümde almam ayrı bir sevinç kaynağı oldu. Doğum günü pastasını kestikten sonra çalan telefonda, kadavradan böbrek nakli sırasının bana geldiği söylendi. Haberi alınca çok mutlu oldum, eşim ve çocuğumla birbirimize sarıldık. Doğum günümden bir gün sonra ameliyat gerçekleşti. Bu hayatımda aldığım en güzel doğum günü hediyesi oldu."

"Diyaliz yaşantısı oldukça zor"

PAÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Murat Özban ise hastanın, yıllardır sürdürdüğü diyaliz yaşantısını noktaladığını ifade etti.

Hastayı birkaç gün içinde taburcu edeceklerini vurgulayan Özban, "Diyaliz yaşantısı oldukça zor. O çileyi çekmeyen bunu anlayamaz. Gönül ister ki her diyaliz hastasına uygun şekilde nakil yapalım. Ülkemizde kadavradan bağış yeterli sayılarda değil. Beyin ölümü tespiti yapılmış hastaların organlarını yurt dışına oranla 3-4 kat daha az kullanabiliyoruz. Bağış yaparsak bu sayıyı artırmış oluruz." diye konuştu.