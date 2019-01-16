Son Dakika Haberleri: Diyaliz Hastasının Yardımına Jandarma Yetişti

Diyaliz Hastasının Yardımına Jandarma Yetişti

1 saat önce

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köydeki diyaliz hastasının yardımına jandarma ekipleri yetişti.

Diyaliz Hastasının Yardımına Jandarma Yetişti, System.String[]
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köydeki diyaliz hastasının yardımına jandarma ekipleri yetişti.

Gökçebey ilçesine bağlı Duhancılar Köyü Kelicioğlu Mahallesi'nde ikamet eden Nizamettin Kahveci (75), yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı köyünden kentte bulunan özel bir diyaliz merkezindeki tedavisine gitmek için muhtardan yardım istedi.

Köy muhtarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine Kahveci, jandarma ekipleri tarafından evinden alınarak Gökçebey'e getirildi.

Kahveci, daha sonra diyaliz merkezine ulaştırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:08 Kaynak: AA

Zonguldak, Gökçebey, Jandarma, Güncel
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