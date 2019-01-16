Diyaliz Hastasının Yardımına Jandarma Yetişti
1 saat önce
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köydeki diyaliz hastasının yardımına jandarma ekipleri yetişti.
Zonguldak
'ın Gökçebey
ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köydeki diyaliz hastasının yardımına jandarma ekipleri yetişti.
Gökçebey ilçesine bağlı Duhancılar Köyü Kelicioğlu Mahallesi'nde ikamet eden Nizamettin Kahveci (75), yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı köyünden kentte bulunan özel bir diyaliz merkezindeki tedavisine gitmek için muhtardan yardım istedi.
Köy muhtarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine Kahveci, jandarma ekipleri tarafından evinden alınarak Gökçebey'e getirildi.
Kahveci, daha sonra diyaliz merkezine ulaştırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:08 Kaynak: AA
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