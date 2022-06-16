Diyaliz merkezinde bilinmeyen bir nedenden ötürü sorun yaşayan vatandaş kendini yakmaya çalıştı - Son Dakika
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Diyaliz merkezinde bilinmeyen bir nedenden ötürü sorun yaşayan vatandaş kendini yakmaya çalıştı

16.06.2022 17:30

İstanbul Bağcılar'daki diyaliz merkezine giden 60 yaşındaki vatandaş, burada yaşadığı sorun sonrası kapı önünde kendisini yakmaya çalıştı. Ekiplerin zamanında müdahalesi, olayı daha da büyümeden önledi.

Bağcılar Mahmutbey Caddesisaat 13.00 sıralarında iddiaya göre 60 yaşında olduğu öğrenilen şahıs, diyaliz merkezinde bilinmeyen bir nedenle bir sorun yaşadı. Diyaliz merkezinde darp edildiğini iddia eden adam, eline benzin ve çakmak alarak kendini yakmaya kalkıştı.

Diyaliz merkezinde sorun yaşadı, kapı önünde kendisini yakmaya çalıştı

PET ŞİŞEDEN BENZİN DÖKTÜ

Olay yerine gelen polis ekipleri, adamı ikna etmeye çalıştı. Önlem amaçlı itfaiye ve ambulans ekipleri de olay yerine geldi. Üzerine pet şişedeki benzini döken adam, elinde tuttuğu belgeleri polis ekiplerine vermek için eğildiği sırada durduruldu.

Diyaliz merkezinde sorun yaşadı, kapı önünde kendisini yakmaya çalıştı

HASTA OLDUĞU ANLAŞILDI

Hasta olduğu öğrenilen şahıs ambulansa alındı. Ambulansa bindirilen vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerindeki sağlık ekipleri yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen adam, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: İHA

Bağcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyaliz merkezinde bilinmeyen bir nedenden ötürü sorun yaşayan vatandaş kendini yakmaya çalıştı - Son Dakika

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