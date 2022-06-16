Diyaliz merkezinde darp edildiğini iddia etti: Kendini yakmaya kalkıştı - Son Dakika
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Diyaliz merkezinde darp edildiğini iddia etti: Kendini yakmaya kalkıştı

16.06.2022 16:55

Diyaliz merkezinde darp edildiğini iddia etti: Kendini yakmaya kalkıştı Pet şişedeki benzini üzerine döken adam, elindeki kağıtları uzattığı sırada polis ekiplerinin hamlesiyle yakalandıİSTANBUL Bağcılar'da diyaliz merkezinde darp edildiğini iddia eden bir adam, kendisi yakmaya kalkıştı.

Diyaliz merkezinde darp edildiğini iddia etti: Kendini yakmaya kalkıştı

Pet şişedeki benzini üzerine döken adam, elindeki kağıtları uzattığı sırada polis ekiplerinin hamlesiyle yakalandı

İSTANBUL Bağcılar'da diyaliz merkezinde darp edildiğini iddia eden bir adam, kendisi yakmaya kalkıştı. Pet şişedeki benzini üzerine döken adam, elindeki kağıtları uzattığı sırada polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay 13.00 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Caddesi üzerinde bulunan bir diyaliz merkezinin önünde gerçekleşti. İddiaya göre, 60 yaşında olduğu öğrenilen şahıs, diyaliz merkezinde bilinmeyen bir nedenle bir sorun yaşadı. Diyaliz merkezinde darp edildiğini iddia eden adam, eline benzin ve çakmak alarak kendini yakmaya kalkıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, adamı ikna etmeye çalıştı. Önlem amaçlı itfaiye ve ambulans ekipleri de olay yerine geldi. Üzerine pet şişedeki benzini döken adam, elinde tuttuğu belgeleri polis ekiplerine vermek için eğildiği sırada durduruldu. Hasta olduğu öğrenilen şahıs ambulansa alındı. Ambulansa bindirilen vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerindeki sağlık ekipleri yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen adam, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Diyaliz merkezinde darp edildiğini iddia etti: Kendini yakmaya kalkıştı
Diyaliz merkezinde darp edildiğini iddia etti: Kendini yakmaya kalkıştı
Diyaliz merkezinde darp edildiğini iddia etti: Kendini yakmaya kalkıştı
Diyaliz merkezinde darp edildiğini iddia etti: Kendini yakmaya kalkıştı

YORUMLAR
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Diyaliz merkezinde sorun yaşadığını iddia etti: Kendini yakmaya kalkıştı Diyaliz merkezinde sorun yaşadığını iddia etti: Kendini yakmaya kalkıştı İbb, Ucuz ve Sağlıklı Yemek İçin Kent Lokantaları Açıyor İbb, Ucuz ve Sağlıklı Yemek İçin Kent Lokantaları Açıyor
Kaynak: İHA

Bağcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyaliz merkezinde darp edildiğini iddia etti: Kendini yakmaya kalkıştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Diyaliz merkezinde darp edildiğini iddia etti: Kendini yakmaya kalkıştı - Son Dakika
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