Diyalizden 15 Yıl Sonra Organ Nakliyle Kurtuldu

Çanakkale
'de, 15 yıllık böbrek hastası, Bursa
'da beyin ölümü gerçekleşen kişiden yapılan nakille yeniden sağlığına kavuştu. Ayvacık
ilçesinde yaşayan Nurettin Erdal, askerlik görevini yaptığı sırada omuriliğindeki sorun nedeniyle ameliyat edildi.
Ameliyatın ardından idrar kesesi yeterli çalışmayan Erdal'da, böbrek yetmezliği gelişti. 15 yıl özel bir merkezde diyalize giren Erdal, böbrek nakli bekleme listesine dahil olmak için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi'ne başvurdu.
Erdal'ın başvurusuna yanıt 5 Şubat'ta Bursa'dan geldi. Çekirge Devlet Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları ailesi tarafından bağışlandı. ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi ekibi tarafından Bursa'dan alınan böbrek, Çanakkale'ye getirilerek Erdal'a başarılı bir şekilde nakledildi.
ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erdal'ın 15 yıldır süren sorununun bu nakille ortadan kalktığını söyledi.
Operasyonun başarılı geçtiğini anlatan Alan, "Hızlı bir şekilde iyileşme sürecine girdi. Taburcu olma durumuna geldi." dedi.
Nurettin Erdal ise ÇOMÜ ekibine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.
Hastaneye, tanıdıkları aracılığıyla nakil başvurusunda bulunduğunu dile getiren Erdal, "Ben Bursa Çekirge doğumluyum. Organ bağışının da Bursa Çekirge'den olması benim için büyük bir şans. Böbrek rahatsızlığım boyunca yemek yeme, su içme konusunda büyük sıkıntılar çektim. İstediğimi yiyemedim, içemedim. Nakil olduktan sonra hocalarımın kontrolü altında istediklerimi yiyip içebiliyorum. Eski sağlığıma kavuştuğum için mutluyum." diye konuştu.