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Diyalize giren çocukların sıkılmaması için tabletli çözüm - Son Dakika

Diyalize giren çocukların sıkılmaması için tabletli çözüm

21.02.2022 11:45
Diyalize giren çocukların sıkılmaması için tabletli çözüm

BURSA Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Diyaliz Merkezi'nde haftanın 3 günü 4'er saat diyalize giren çocuklar için tablet alındı.

BURSA Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Diyaliz Merkezi'nde haftanın 3 günü 4'er saat diyalize giren çocuklar için tablet alındı. Diyalize giren çocuklar, bu sürede tabletten oyun oynayıp, ders çalışabiliyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören böbrek hastası çocuklar, haftanın 3 günü 4'er saat diyalize giriyor. 4 saat merkezde kalan çocukların canının sıkıldığını gören bölüm doktoru ve hemşireler, çözümü tablette buldu. Sponsorla diyaliz merkezine 20 tablet alındı. Diyalize gelen çocuklar kendilerine verilen tablette oyun oynayıp, test çözebiliyor.

'ŞU AN HEPSİ MUTLU'

Hemodiyaliz hemşiresi Özlem Şahin "2,5 yaşından 18 yaşına kadar kızlı-erkekli hastalarımız var. Haftanın 3 günü 4'er saat hemodiyaliz tedavisi almak zorundalar. Ama hastalarımız bu esnada 4 saat içerisinde çok sıkılıyor. Hastalarımızın zamanını daha kaliteli geçirebilmeleri için bizler de tablet rica ettik. Tabletlerimiz geldi. Şu an hepsi mutlu. Oyun oynuyorlar, müzik dinliyorlar, araştırmalarını yapıyorlar. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz var, onlar da ders çalışıyor. Onlar için çok güzel oldu. Kitap okumak isteyen öğrenciler e-kitap yoluyla kitap okuyor" dedi.


Diyalize giren çocukların sıkılmaması için tabletli çözüm
Diyalize giren çocukların sıkılmaması için tabletli çözüm
Diyalize giren çocukların sıkılmaması için tabletli çözüm
Diyalize giren çocukların sıkılmaması için tabletli çözüm
Diyalize giren çocukların sıkılmaması için tabletli çözüm
Diyalize giren çocukların sıkılmaması için tabletli çözüm
Diyalize giren çocukların sıkılmaması için tabletli çözüm
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyalize giren çocukların sıkılmaması için tabletli çözüm - Son Dakika


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