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Diyanet 15 Temmuz genelgesini yayınladı! Salalar, Türkiye genelinde eş zamanlı okunacak - Son Dakika

Diyanet 15 Temmuz genelgesini yayınladı! Salalar, Türkiye genelinde eş zamanlı okunacak

01.07.2021 17:48

Diyanet İşleri Başkanlığı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Türkiye genelinde düzenlenecek programlara ilişkin bir genelge yayımladı. Genelgeye göre; şehitler için tüm camilerde hatimler ve saat 00.13'e geldiğinde ise eş zamanlı salalar okunacak. Ayrıca Türkiye genelindeki tüm cami bahçelerinde 15 Temmuz'da kaybedilen 251 şehit için 251 fidan dikilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Türkiye genelinde düzenlenecek programlara ilişkin genelge yayımladı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın imzasını taşıyan genelge, 81 ilin il müftülüklerine gönderildi. Genelgede, düzenlenecek etkinliklerle 15 Temmuz ruhunun, birlik ve beraberlik şuurunun, din istismarına karşı farkındalığın artırılması, gençler ve çocuklar başta olmak üzere millet nezdinde ortak bir bilince dönüştürülmesinin amaçlandığı ifade edildi. Ayrıca bu yılki 15 Temmuz etkinliklerinde Kovid-19 salgını sebebiyle özel tedbirler alınacak.

ŞEHİTLER İÇİN TÜM CAMİLERDE HATİM, O GECE İSE SALALAR OKUNACAK

Genelgeye göre, 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde camilerde vatandaşların katılımıyla "Şehitlerimiz İçin Kur'an Okuyoruz" etkinliği yapılacak. 15 Temmuz'a kadar bütün cami ve Kur'an kurslarında hatimler okunacak. 15 Temmuz Perşembe günü öğle namazı öncesi tüm il ve ilçe merkez camilerinde şehitlerin ruhlarına ithafen "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programları yapılacak. Ankara'da ise aynı saatlerde Beştepe Millet Camii'nde şehitler için "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ve Mevlit Programı" düzenlenecek ve bu program Diyanet TV'den de canlı yayınlanacak.

SOSYAL MESAFE KURALLARI DİKKATE ALINACAK

15 Temmuz Perşembe gününü 16 Temmuz Cuma gününe bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye genelindeki tüm camilerde eş zamanlı olarak salalar okunacak. Ayrıca 9-15 Temmuz tarihleri arasında Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak müftülerin başkanlığındaki heyetlerce şehitlikler, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecek. Vatandaşların katılımıyla icra edilecek toplantılarda müftüler, şehitlerin ruhlarına ithafen dua edecek. Öte yandan müftülükler hafta boyunca sosyal medya başta olmak üzere yerel medya organlarında şehitlik, milli irade ve dini değerlere sahip çıkmanın önemini anlatan programlar yapacak. Diyanet İşleri Başkanlı tarafından hazırlanan "Din İstismarı ile Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi" konulu başta Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik yüz yüze ve çevrim içi konferanslar düzenlenecek.

'ŞAHİDİZ' KONFERANSLARI

Ayrıca din istismarı ile mücadelenin önemini pekiştirmek ve bu konuda toplumu Kur'an ve sünnete dayalı sahih dini bilgi ile aydınlatmak amacıyla "Şahidiz: Şanlı Direnişe; Şahidiz: Kutlu Şehadete; Şahidiz: Aziz Millete; Şahidiz: Büyük Devlete; Şahidiz: Vatan Sevgisine; Şahidiz: İhanet Çetesine; Şahidiz: Din İstismarcılarına" konu başlıkları altında da çevrim içi konferanslar gerçekleştirilecek.

GENÇLER VE ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİKLER YAPILACAK

Etkinlikler çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığının il ve ilçe gençlik koordinatörleri, sosyal medya gibi çeşitli mecralardan gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapacak. Diğer taraftan yaz Kur'an kurslarında pandemi şartları dikkate alınarak çocukların ve gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikler düzenlenecek. Cezaevi vaizleri, ceza infaz kurumları ve geçici barınma merkezlerinde pandemi şartları dikkate alınarak etkinlikler düzenleyecek.

CAMİ BAHÇELERİNE 251 FİDAN DİKİLECEK

Öte yandan fidan dikim zamanlarında gençlik koordinatörleri öncülüğünde Türkiye genelindeki tüm cami bahçelerinde 15 Temmuz'da kaybedilen 251 şehit için 251 fidan dikilecek. Genelge kapsamında Türkiye genelinde eş zamanlı okunacak salalar başta olmak üzere yapılacak olan tüm programlar hakkında vatandaşın bilgilendirilmesi amaçlanırken, etkinliklerde özellikle sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına titizlikle riayet edilmesi sağlanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyanet 15 Temmuz genelgesini yayınladı! Salalar, Türkiye genelinde eş zamanlı okunacak - Son Dakika


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