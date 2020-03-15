Diyanet: "20-30 günlük turlarla S.Arabistan'da bulunan ve dönüşü ileriki tarihlerde planlananların... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet: '20-30 günlük turlarla S.Arabistan'da bulunan ve dönüşü ileriki tarihlerde planlananların... - Son Dakika

Diyanet: "20-30 günlük turlarla S.Arabistan'da bulunan ve dönüşü ileriki tarihlerde planlananların...

6 saat önce

Diyanet: "20-30 günlük turlarla S.Arabistan'da bulunan ve dönüşü ileriki tarihlerde planlananların dönüşleri erkene alınmıştır.

Diyanet:

Diyanet: "20-30 günlük turlarla S.Arabistan'da bulunan ve dönüşü ileriki tarihlerde planlananların dönüşleri erkene alınmıştır."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:16 Kaynak: AA
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