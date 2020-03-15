Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında umreye giden, gitmek isteyen ve umreden dönen vatandaşlar için alınan tedbirleri açıkladı.



Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni tip koronavirüsün yayılmasına engel olmak, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza indirmek amacıyla alınan tedbirleri kamuoyu ile paylaştı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Son dönemde dünya genelinde görülen yeni Koronavirüsün (Covid-19) ülkemizde yayılmasına engel olmak, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza indirmek amacıyla Başkanlığımızca alınan tedbirler çerçevesinde umre ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a giden, gitmek isteyen ve dönen vatandaşlarımız için süreç içerisinde aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır:



27 Şubat 2020 Perşembe günü itibariyle ülkemizden umre çıkışları durdurulmuş, bu tarihten sonra umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir.



Mezkür tarihten önce umre ziyareti için Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlarımızın yurda dönüşlerine yönelik uyarı ve yönlendirmeler yapılmış, talepte bulunanların dönüş tarihleri öne çekilmiştir.



20-30 günlük turlarla Suudi Arabistan'da bulunan ve dönüşü daha ileriki tarihlerde planlanan vatandaşlarımızın daha fazla kalmasına müsaade edilmeyerek dönüşleri erkene alınmıştır.



Süreç içerisinde umrede bulunan vatandaşlarımıza, Sağlık Bakanlığımızca ön görülen korunma tedbirlerine yönelik doktorlarımız ve görevlilerimiz tarafından bilgilendirmeler yapılmış, broşür ve afişler hazırlanarak dağıtılmıştır.



Umre dönüşü esnasında yolcularımız, Sağlık Bakanlığımızca Suudi Arabistan'a gönderilen doktorlar ve sağlık personeli eşliğinde titizlikle kontrolden geçirilmiş, evlerinden 14 gün çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri hususunda bilgilendirilmiştir.



Sağlık Bakanlığımız tarafından dün geceden itibaren umreden dönen tüm yolcular tedbir amaçlı Ankara ve Konya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtlarında karantina mantığı ile ayrı odalara yerleştirilmeye başlanmıştır. Şüpheli bulunanlar ise hastaneye kaldırılarak testleri yapılmaktadır.



Başkanlığımız sürecin başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmalarını yürütmektedir." - ANKARA