Diyanet 40 cami rehberi ile 38 psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni alacak - Son Dakika

Diyanet 40 cami rehberi ile 38 psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni alacak

28.12.2020 18:01
Diyanet 40 cami rehberi ile 38 psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni alacak, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanlığı, 40 cami rehberi ve 38 psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni alacağını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 40 cami rehberi ve 38 psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni alacağını bildirdi.

Başkanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, din ve eğitim öğretim hizmetleri sınıfında çalıştırılmak üzere 2020 KPSS puan sırası esas alınarak yapılacak sözlü sınavın başarısına göre personel alımında bulunulacak.

Buna göre boş kadro sayısının 3 katı aday çağrılarak sözlü sınav başarı sırasına göre açıktan 40 cami rehberi alımı yapılacak.

"KPSSP3" puan türünden en az 50 puan şartı aranacak adaylar, 30 Aralık 2020-13 Ocak 2021 arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurabilecek.

Adaylar, sınava müracaatların son günü itibarıyla son 5 yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinin herhangi birinden en az 40 puan almış olması veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olması ya da Başkanlıkça belirlenecek dillerin resmi olarak konuşulduğu ülkelerde en az ortaöğretimini tamamladığını belgelendirmesi isteniyor.

Dil belgesi için ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil eşdeğerlilikleri esas alınacak.

38 psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni alınacak

Ayrıca boş kadro sayısının 3 katı aday çağrılarak sözlü sınav başarı sırasına göre açıktan 38 psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni alımı yapılacak.

"KPSSP121" puan türünde en az 70 puan şartı aranacak adaylar, 30 Aralık 2020-13 Ocak 2021 arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurabilecek.

Başvuru şartlarıyla ilgili diğer hususlar Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Aralık, KPSS, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet 40 cami rehberi ile 38 psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni alacak - Son Dakika


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