Diyanet, 9 bin 500 personel alacak
1 saat önce
Diyanet, 4B statüsünde sözleşmeli olarak 3 bin Kur'an kursu öğreticisi, 6 bin imam-hatip ve 500 müezzin kayyım alımı yapacak.
Diyanet, 4B statüsünde sözleşmeli olarak 3 bin Kur'an kursu öğreticisi, 6 bin imam-hatip ve 500 müezzin kayyım alımı yapacak. Başvurular 7-15 Şubat tarihleri arasında yapılabilecek.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:45
Arda Turan'ın Esnaf Lokantası Arşiv Kapandı
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan İstanbullulara Müjde! Gebze-Halkalı Hattı 10 Mart'ta Açılacak
30 Yıl Önce Oğlunu Terk Eden Kadın, Yıllar Sonra Miras Alabilmek İçin Ortaya Çıktı
Hali Ziyaret Eden Ekrem İmamoğlu Davul ve Zurnalarla Karşılandı