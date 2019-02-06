Son Dakika Haberleri: Diyanet, 9 bin 500 personel alacak

Diyanet, 9 bin 500 personel alacak

1 saat önce

Diyanet, 4B statüsünde sözleşmeli olarak 3 bin Kur'an kursu öğreticisi, 6 bin imam-hatip ve 500 müezzin kayyım alımı yapacak.

Diyanet, 9 bin 500 personel alacak, System.String[]
Diyanet, 4B statüsünde sözleşmeli olarak 3 bin Kur'an kursu öğreticisi, 6 bin imam-hatip ve 500 müezzin kayyım alımı yapacak. Başvurular 7-15 Şubat tarihleri arasında yapılabilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:45 

Ekonomi
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