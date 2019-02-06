Diyanet, 9 bin 500 personel alacak

Diyanet, 4B statüsünde sözleşmeli olarak 3 bin Kur'an kursu öğreticisi, 6 bin imam-hatip ve 500 müezzin kayyım alımı yapacak.

Diyanet, 4B statüsünde sözleşmeli olarak 3 bin Kur'an kursu öğreticisi, 6 bin imam-hatip ve 500 müezzin kayyım alımı yapacak. Başvurular 7-15 Şubat tarihleri arasında yapılabilecek.

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