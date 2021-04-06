Diyanet açıkladı: Teravih namazı evde kılınacak - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan teravih açıklaması; Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik.

Oruçluyken gerektiğinde aşı olmakta bir sakınca yoktur, bu durum orucu bozmaz."

(İHA)