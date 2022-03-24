"Diyanet Akademisi" kurulmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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"Diyanet Akademisi" kurulmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

24.03.2022 09:54
"Diyanet Akademisi" kurulmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanunu'nda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanunu'nda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanuna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen bazı faaliyetler, bundan sonra yeni kurulacak Diyanet Akademisi bünyesinde yapılacak.

Diyanet Akademisi, aday din görevlilerinin mesleki eğitimi ile hizmet içi eğitim faaliyetlerini ve yurt dışından gelen mahallin din görevlilerine yönelik eğitim faaliyetlerini yürütecek.

Akademi, Diyanet İşleri Başkanlığının görev alanıyla ilgili araştırma, yayın, konferans, panel, seminer, sempozyum ve benzeri dini, ilmi, sosyal, kültürel etkinlikler, kurs ve sertifika programları düzenleyecek.

YORUMLAR
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Kanun Hükmünde Kararname, Devlet Memurları Kanunu, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Diyanet Akademisi' kurulmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika


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