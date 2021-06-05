Diyanet, Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama ilk tepkiyi gösterdi: Atatürk'e tahammül edemeyen, Türkiye'ye de edemez - Son Dakika

Ayasofya'da yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını hedef alarak hakaretlerde bulunan imam Mustafa Demirkan'a bir tepki de Diyanet'ten geldi.

"ATATÜRK ÖLMEZ BİR ESER BIRAKMIŞTIR"

Sözcü'nün haberine göre, Din İşleri Yüksek Kurul Uzmanı Bünyamin Okumuş, "Atatürk'ü anlamaktan aciz, gafil ve hainleri kınıyorum. Burası, Atatürk'ün kurduğu bir kurumdur. Atatürk Diyanet'i, dinle ilgili doğru bilgiyi halka anlatsın diye kurmuş. Atatürk'e rahmet okumak vefa borcumuzdur, bu borcu ödemek de birinci vazifemizdir. Atatürk ölmez bir eser bırakmıştır" dedi.

"ATATÜRK OLMASA KULAĞINIZA EZAN OKUNMAZDI"

Din İşleri Yüksek Kurul Uzmanı Bünyamin Okumuş sözlerine şöyle devam etti:

"Atatürk olmasa kulağınıza ezan mı okunurdu, yoksa bir kilisede vaftiz mi olurdunuz? Atatürk'ün hatıralarına ve heykellerine saldıran zavallılar, sizin yel değirmenlerine savaş açan Donkişot'tan ne farkınız var?"

"KENDİNİ BİLMEZLER"

Atatürk'ün birliğin simgesi olduğunu söyleyen Okumuş, "Ona laf yok, baş giderse börk gider. Allah muhafaza, bir daha da geri gelmez. Atatürk'e tahammülsüzlük Türkiye'ye tahammülsüzlüktür. Atatürk alerjisinin gerekçesini nasıl okumalıyız? Gizli FETÖ'cü olup olmadıkları mutlaka incelenmelidir. Vaazları ile milli birliğimizi yaralamaya hiç kimse cüret etmemelidir. Atatürk'e dil uzatanlar daha iyi Müslüman olduklarını mı sanıyorlar? Ey kendini bilmez akılsızlar, Atatürkümüzden ne istiyorsunuz? O tarih sahnesine çıkmasaydı, Türklüğün kıvancı, İslam'ın bekçisi olmasaydı doğdunuz zaman kulağınıza ezan mı okunur yoksa bir kilisede vaftiz mi olurdunuz?" sözlerine yer verdi.