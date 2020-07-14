Diyanet: Ayasofya'da namaz vakitlerinde söz konusu resimler perdelenmeli veya karartılmalı - Son Dakika

Diyanet: Ayasofya'da namaz vakitlerinde söz konusu resimler perdelenmeli veya karartılmalı

DİYANET İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nca yapılan açıklamada, "Ayasofya Camii'nde bulunan resimler, burada kılınacak namazların sıhhatine engel değildir.

DİYANET İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nca yapılan açıklamada, " Ayasofya Camii'nde bulunan resimler, burada kılınacak namazların sıhhatine engel değildir. Bununla birlikte Müslümanların namazlarını huşü içerisinde eda etmelerini sağlamak için uygun yöntemler kullanılmak suretiyle namaz vakitlerinde söz konusu resimler perdelenmeli veya karartılmalıdır" denildi.

Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Danıştay 10'uncu Daire Başkanlığı'nın kararının ardından Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ayasofya'nın yeniden cami statüsüne alınarak Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesiyle birlikte kamuoyunda gündeme gelen bazı sorular üzerine Kurul'un toplanarak konuyu değerlendirdiği bildirildi.

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'SÖZ KONUSU RESİMLER PERDELENMELİ VEYA KARARTILMALIDIR'

İstanbul'un fethiyle birlikte Fatih Sultan Mehmed tarafından ebedi olarak camiye dönüştürülerek vakıf haline getirilen Ayasofya'nın İstanbul'un en kadim camilerinden biri olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Hz. Peygamber'in müjdelediği İstanbul fethinin sembolü haline gelen Ayasofya'nın vakıf senedinde geçtiği üzere var olan cami niteliğinin tekrar kazandırılarak yeniden ibadete açılması hukukun bir gereğidir. Ayasofya-yı Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılması yönündeki büyük özlemin gerçekleşmesi milletimizde ve tüm İslam dünyasında coşkulu bir heyecan ve sevinç meydana getirmiştir. Bu uğurda emeği olanları bütün Müslümanlar daima minnet, şükran ve dualarla yad edecektir. Ayasofya Camii'nde bulunan resimler, burada kılınacak namazların sıhhatine engel değildir. Bununla birlikte Müslümanların namazlarını huşü içerisinde eda etmelerini sağlamak için uygun yöntemler kullanılmak suretiyle namaz vakitlerinde söz konusu resimler perdelenmeli veya karartılmalıdır. İnsanlığın kültürel birikimi ve tarihsel mirası açısından büyük bir değeri haiz bulunan Ayasofya Camii'nin ibadet vakitleri dışında ziyarete açık tutulmasında dini açıdan herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ziyaretçilerin cami adabına riayet etmeleri ve mabedin mehabetine uygun davranmaları konusunda gerekli tedbirler alınmalıdır. İslam dini camilerin maddi-manevi imar ve ihyasını tüm Müslümanlara bir vazife olarak yüklemiştir (Tevbe, 9/18). Mabedlerin maddi imarı; yapımı, tamiri ve temizliğinin temini iken manevi ihyası ise Allah'ın evi olduğu bilinciyle orada sadece Allah'a ibadet edilmesi (Cin, 72/18), camilerin cemaatle doldurulması ve toplumsal fonksiyonlarının canlı tutulmasıyla mümkündür. Bu itibarla ecdadımızın bize miras bıraktığı Ayasofya-yı Kebir Camii Şerifi'ni, diğer camiler gibi maddi ve manevi yönden ihya etmek tüm Müslümanların ortak görevidir."


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Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:17 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyanet: Ayasofya'da namaz vakitlerinde söz konusu resimler perdelenmeli veya karartılmalı - Son Dakika
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