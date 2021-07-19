Diyanet Bayram Gazetesi'nin 2. sayısı yayınlandı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, geleneksel değerlerin yaşatılması, toplumsal uzlaşı alanlarının zenginleştirilmesi, birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi amacıyla başlattıkları Diyanet Bayram Gazetesi'nin 2'inci sayısını çıkardıklarını duyurdu

Diyanet İşleri Başkanlığı, ilk sayısını geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda yayınladığı Diyanet Bayram Gazetesi'nin ikinci sayısını Kurban Bayramı için yayınladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet Bayram Gazetesi'nin 2'inci sayısının yayınlandığını sosyal medya hesaplarından paylaştığı şu mesajla duyurdu:

"Değerli ilim ve kültür insanlarımızın katkılarıyla Başkanlığımız tarafından hazırlanan Bayram Gazetemizin ikinci sayısı ile bu bayram da evlerinize misafir oluyoruz. Online olarak erişebileceğiniz gazetemizin, bayram sevincimizi çoğaltmasına katkı sunmasını temenni ediyorum. "

Değerli isimlerin yazılarına yer verildi

Başta Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş olmak üzere birçok ilim adamı, sanat, edebiyat ve medya çevrelerinden önemli isimlerin yazılarına ve birbirinden kıymetli söyleşilere yer verilen Diyanet Bayram Gazetesi, aynı anda dijital ve matbu olarak okuyucuların istifadesine sunuldu.

Diyanet Bayram Gazetesi'nin bu sayısında tarihi, kültürel, milli ve manevi birlikteliğin en önemli sembollerinden biri olan bayram neşesi; teslimiyet, fedakarlık ve paylaşmanın somut örneklerinden biri olan kurbanın anlam ve önemine dair içeriklere yer verildi.

Ücretsiz olarak erişebilecek

Diyanet Bayram Gazetesi'nin ikinci sayısına 'bayram. diyanet. gov. tr' ve 'diyanetyayinlari. gov. tr' web sayfalarından ücretsiz olarak erişebilecek.

Değerli ilim ve kültür insanlarımızın katkılarıyla Başkanlığımız tarafından hazırlanan Bayram Gazetemizin ikinci sayısı ile evlerinize misafir oluyoruz. Online olarak erişebileceğiniz gazetemizin, bayram sevincine katkı sunmasını temenni ediyorum. https://t. co/CqkmCcT7hj pic. twitter. com/cDtTJq2Rhi

— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) July 19, 2021