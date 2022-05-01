Diyanet Bayram Gazetesi'nin üçüncü sayısı çıktı - Son Dakika
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Diyanet Bayram Gazetesi'nin üçüncü sayısı çıktı

01.05.2022 14:33
Diyanet Bayram Gazetesi'nin üçüncü sayısı çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan Diyanet Bayram Gazetesi, üçüncü sayısıyla okurlarla buluştu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan Diyanet Bayram Gazetesi, üçüncü sayısıyla okurlarla buluştu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, gazetenin üçüncü sayısının çıktığını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Paylaşımında, "İlim ve kültür insanlarımızın değerli katkılarıyla başkanlığımızca hazırlanan Bayram Gazetemizin üçüncü sayısı ile bu bayram da evlerinize misafir oluyoruz." ifadelerini kullanan Erbaş, gazetenin https://bayram.diyanet.gov.tr/ adresinden çevrim içi okunabileceğini belirtti.

Geçen yıl Ramazan Bayramı'nda yayın hayatına başlayan gazetenin yeni sayısında ilim, kültür ve sanat dünyasından kalemler yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın "Bayramlar, Gönül Köprülerini Güçlendirme Zamanıdır" başlıklı yazı kaleme aldığı sayıda, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş'un da "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 Yıl Sonra Özlem ve Hasretle İlk Teravih Namazı" başlıklı yazısı bulunuyor.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Bayram, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet Bayram Gazetesi'nin üçüncü sayısı çıktı - Son Dakika


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