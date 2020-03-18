"Diyanet Çocuk" ve "Diyanet Aile" dergilerine ücretsiz erişim - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 'Diyanet Çocuk' ve 'Diyanet Aile' dergilerine ücretsiz erişim - Son Dakika

"Diyanet Çocuk" ve "Diyanet Aile" dergilerine ücretsiz erişim

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde vakit geçireceklerin "Diyanet Çocuk" ve "Diyanet Aile" dergilerinin eski ve yeni sayılarına ücretsiz erişebileceğini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde vakit geçireceklerin "Diyanet Çocuk" ve "Diyanet Aile" dergilerinin eski ve yeni sayılarına ücretsiz erişebileceğini bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, koronavirus tehlikesine karşı alınan önlemler kapsamında birçok kişinin evinde daha çok vakit geçireceği belirtildi.

Bu durumun bir fırsata çevrilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, "Çocukların ve ailelerinin evde geçirecekleri vakitlerde eğlenerek öğrenmeleri ve daha çok okumaları için Diyanet Çocuk Dergisi ve Diyanet Aile Dergisi'nin eski ve yeni tüm sayıları, 'www.dergi.diyanet.gov.tr' adresinde ücretsiz erişime açık." bilgisi verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:02 Kaynak: AA

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