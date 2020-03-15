Diyanet: "Dün geceden itibaren umreden dönen yolculardan şüpheli bulunanların testleri... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet: 'Dün geceden itibaren umreden dönen yolculardan şüpheli bulunanların testleri... - Son Dakika

Diyanet: "Dün geceden itibaren umreden dönen yolculardan şüpheli bulunanların testleri...

6 saat önce

Diyanet: "Dün geceden itibaren umreden dönen yolculardan şüpheli bulunanların testleri yapılmaktadır.

Diyanet:

Diyanet: "Dün geceden itibaren umreden dönen yolculardan şüpheli bulunanların testleri yapılmaktadır."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:22 Kaynak: AA
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