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Diyanet: "Dün geceden itibaren umreden dönen yolculardan şüpheli bulunanların testleri...
6 saat önce
Diyanet: "Dün geceden itibaren umreden dönen yolculardan şüpheli bulunanların testleri yapılmaktadır.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:22 Kaynak: AA
Diyanet: "Dün geceden itibaren umreden dönen yolculardan şüpheli bulunanların testleri yapılmaktadır."
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