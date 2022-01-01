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Diyanet'e soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat caiz midir? Yanıt hükümeti şaşırtacak! - Son Dakika

Diyanet'e soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat caiz midir? Yanıt hükümeti şaşırtacak!

01.01.2022 23:33
Diyanet'e soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat caiz midir? Yanıt hükümeti şaşırtacak!

Din İşleri Yüksek Kurulu, "Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabına para yatırmanın, buradan gelecek fazlalıkları kullanmanın dini hükmü nedir?" sorusuna "Faizli mevduat hesaplarına yatırım yapmak ve vadeli döviz satışında bulunmak kurulumuzca caiz görülmemektedir" cevabını verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en üst danışma kurulu olan Din İşleri Yüksek Kurulu, internet sitesinden yöneltilen "Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabına para yatırmanın, buradan gelecek fazlalıkları kullanmanın dini hükmü nedir" sorusunu yanıtladı.

"FAİZLE İLGİLİ DURUŞUMUZ BELLİ"

Kurul merak edilen soruya verilen yanıtta, "Kurulumuzun faizle ilgili kararları ve duruşu bellidir. Faizli mevduat hesaplarına yatırım yapmak ve vadeli döviz satışında bulunmak kurulumuzca caiz görülmemektedir" denildi.

"DEVLETİN VERDİĞİ MALİ KATKI ALINABİLİR"

Sistemde, devlet tarafından karşılanması öngörülen kısma ilişkin ise "Ancak içerisinde faiz unsuru bulunmayan herhangi bir uygulamaya devletin kendiliğinden belli oranlarda yaptığı mali katkı alınabilir" ifadeleri kullanıldı.

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Din İşleri Yüksek Kurulu, Türk Lirası, Yatırım, Döviz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet'e soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat caiz midir? Yanıt hükümeti şaşırtacak! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyanet'e soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat caiz midir? Yanıt hükümeti şaşırtacak! - Son Dakika
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