Diyanet el yazma eserleri erişime açtı
2 saat önce
Diyanet İşleri Başkanlığınca 19 bin 500 el yazma eser, dijital ortamda erişime açıldı.
Diyanet İşleri
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:16 Kaynak: AA
Başkanlığınca 19 bin 500 el yazma eser, dijital ortamda erişime açıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi'nde Arapça, Osmanlıca
ve Farsça kitapların da aralarında bulunduğu 19 bin 500 el yazması eser, internetten erişime açılarak vatandaşların kullanımına sunuldu.
Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphane Sistemi'ne "kutuphane.diyanet.gov.tr" internet adresinden üye olan vatandaşlar, kültür mirası yazma eserlerle ilgili okuma ve araştırma yapabilecek.
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