Diyanet gençliği gönüllere dokunuyor - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde önümüzdeki günlerde açılacak olan Malazgirt Diyanet Gençlik Merkezi üyeleri imamlar, ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi dağıtımı yaptı.

Malazgirt Diyanet Gençlik Merkezi organizasyonunda ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayı dolayısı ile gıda kolisi dağıtımı yapıldı. Ramazanlık gıda kolisi dağıtımına Malazgirt İlçe Müftülüğü çalışanları imamlar katıldı. Malazgirt Diyanet Gençlik Merkezi üyeleri imamlar, Ramazan ayı dolayısı ile hazırladıkları gıda kolilerini ilçede maddi durumu düşük olan yetim ve dar gelirli ailelere dağıtarak, Ramazan ayının birlik beraberlik ve rahmet ayı olduğunu hatırlattılar.

Malazgirt Diyanet Gençlik Merkezi Başkanı İmam Fetullah Koçu, Ramazan ayında yetim, dar gelirli ve muhtaç ailelere ulaşmak için ellerinden gelen her türlü gayreti sarf edeceklerini söyledi. - MUŞ