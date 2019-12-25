Diyanet Gençlik Merkezi kız öğrencilere eğitim veriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet Gençlik Merkezi kız öğrencilere eğitim veriyor - Son Dakika

Diyanet Gençlik Merkezi kız öğrencilere eğitim veriyor

6 saat önce

Erzincan Diyanet Gençlik Merkezi üniversite kız öğrencilerine yönelik eğitim faaliyeti başlattı.

Diyanet Gençlik Merkezi kız öğrencilere eğitim veriyor, System.String[]

Erzincan Diyanet Gençlik Merkezi üniversite kız öğrencilerine yönelik eğitim faaliyeti başlattı.


Erzincan Müftülüğü gençlik hizmetleri koordinatörlüğünün, geçtiğimiz haftalarda hizmete giren 'Diyanet Gençlik Merkezi'nde başlattığı eğitim faaliyetleri, kız öğrenciler için düzenlenen Cumartesi sohbetleri ile devam ediyor.


Erzincan Müftülüğü Müftü Yardımcısı Ayşe Yılmaz'ın "Gençlik ve İman" bahsini işlediği ve öğrencilerin ilgi ile takip ettikleri program, sohbetin sonunda öğrencilerin soruları ve yapılan ikramlarla devam etti.


Yapılan program ve düzenlemelerden duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, hizmetin Erzincan'a kazandırılması hususunda emeği geçen herkese teşekkür ettiler.


Program sonunda, 07.03.2020 tarihinde yapılacak olan "Mevlid-İ Nebi Bilgi Yarışması" için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaynak kitap olarak hazırladığı ve Peygamber Efendimizin hayatını anlatan "O'nun Gibi Yaşamak" adlı eseri İl Müftülüğü tarafından yarışmaya müracaat eden öğrencilere hediye edildi. - ERZİNCAN

Ayşe Yılmaz, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:48 Kaynak: İHA
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