Diyanet hac ödemeleri taksitleri ve hac işlemlerini erteledi - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılı hac ödemeleri taksitleri ve hac işlemlerinin ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, internet sitesinden 2020 yılı hac ödemeleri ile ilgili duyuru yaptı. Duyuruda 2'nci ve 3'üncü taksit ödemelerine ilişkin "2020 yılında hacca gitmek üzere kesin kayıt yaptırıp ilk taksit ödemelerini yaparak 2'nci ve 3'üncü taksit ödemelerini henüz yapmayan hacı adaylarımızın taksit ödemeleri ve hac ile ilgili iş ve işlemler ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir. Hac ile ilgili iş ve işlemler de (hacı adaylarımızın eğitimleri, valiz, kitap, malzeme dağıtımı, görevli seçimi ve eğitimi gibi konular) ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Duyuruda umre turları iptal edilen umrecilere ücret iade işlemlerinin nasıl yapılacağına dair bilgilere de yer verildi. Umre yolcularına vize ücret kesintisi yapmadan ücretlerinin iade edileceği belirtilirken, umreye gidemeyen umrecilerin ücret iadelerinin IBAN hesabına gönderilmesi için talep ekranı açıldı.

(İHA)