Diyanet ile Afad Arasında İş Birliği Protokolü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Afetleri engellemek mümkün değil ancak tedbir almak ve afetle karşılaştıktan sonra insanların yanında olmak, acil kurtarma ekiplerinin içerisinde yer almak hepimizin vazifesi." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Afetleri engellemek mümkün değil ancak tedbir almak ve afetle karşılaştıktan sonra insanların yanında olmak, acil kurtarma ekiplerinin içerisinde yer almak hepimizin vazifesi." ifadelerini kullandı.



Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, afet ve acil durum faaliyetleri ve insani yardımlar konusunda kurumlar arası iş birliği protokolünü imzaladı.



Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Toplantı Salonu'ndaki imza töreninde, din hizmetlerinin yanı sıra afetler hakkında vatandaşlara bilgi verdiklerini, afet sırasında yürütülen faaliyetlerde yer aldıklarını belirtti.



Afetler karşısında alınacak tedbirlerin önemine dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti:



"Afetleri engellemek mümkün değil ancak tedbir almak ve afetle karşılaştıktan sonra insanların yanında olmak, acil kurtarma ekiplerinin içerisinde yer almak hepimizin vazifesi. Dolayısıyla yapacağımız iş birliğinin hem Diyanet İşleri Başkanlığı hem de AFAD açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum."



Güllüoğlu ise "Afetler sadece bir kurumun altından kalkabileceği konular değil. Toplumdaki birçok kesimin, sivillerin, bireylerin, kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, hatta özel sektörün afet yönetimine dahil olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatının, toplumun pek çok kesimine dokunabildiğine işaret eden Güllüoğlu, iş birliği protokolüyle afete hazırlık konusunda birlikte önemli adımlar atacaklarını bildirdi.



Protokol kapsamında, AFAD tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı personeli ile hizmet sunduğu vatandaşlara yönelik temel afet bilinci konusunda bilgilendirme yapılacak.

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