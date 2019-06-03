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Diyanet ile MEB'den "hafızlık" protokolü

1 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında örgün eğitime devam eden öğrencilerin aynı zamanda hafızlık yapabilmesine imkan sağlayan protokol imzalandı.

Diyanet ile MEB'den
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında örgün eğitime devam eden öğrencilerin aynı zamanda hafızlık yapabilmesine imkan sağlayan protokol imzalandı.
MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında daha önce ön protokolü yapılan "Okul-Kur'an Kursu İşbirliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi Protokolü"ne imza atıldı.
Protokolle, örgün eğitime devam edip hafızlık yapmak isteyen öğrencilerin, hafızlık ile hafızlık sonrası eğitim öğretim süreçlerinin etkin, verimli ve sistematik bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.
Bu kapsamda MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce belirlenen imam hatip okulları ile Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenen Kur'an kursları iş birliğinde gerçekleştirilecek protokol, hafızlık eğitimi ile hafızlık sonrası eğitim öğretim süreçlerine ilişkin mesleki, akademik, sosyal, kültürel, sportif ve ahlaki gelişim alanlarının destekleneceği faaliyetleri kapsıyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:14 Kaynak: AA
milli eğitim bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
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