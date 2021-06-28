Diyanet, ilgili bakanlıklara yazı gönderdi: Şehirler arası otobüslerde molalar namaz saatlerine göre düzenlenecek!

Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na şehirler arası otobüs seyahatlerinde mola düzenlemesi yapılması ve değerlendirilmesi için ve bir yazı gönderdi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Vatandaşlarımız tarafından şehirler arası otobüs seyahatlerinde molaların, namaz vakitlerinin dikkate alınarak belirlenmesi ve namazların vaktinde edasını sağlamak için makul bir süre ayrılması konusunda Başkanlığımıza yoğun talepler gelmektedir" ifadelerine yer verdi.

Erbaş, şunları kaydetti:

"Anayasamızın 24. maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. maddesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 18. maddesine göre herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne; dinini veya inancını, tek başına veya topluca ve kamuya açık veya özel olarak öğretme, uygulama, ibadet etme hürriyetine sahip olduğu malumlarıdır.

MOLALARIN NAMAZ VAKİTLERİNE GÖRE BELİRLENMESİ İSTENDİ

Bu itibarla; vatandaşlarımız tarafından gelen söz konusu talepler doğrultusunda şehirler arası otobüs seyahatlerinde molaların, namaz vakitlerinin dikkate alınarak belirlenmesi ve namazların vaktinde edasını sağlamak üzere makul bir süre ayrılması ile ilgili Bakanlığınızca yapılabilecek düzenlemelerin değerlendirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini saygılarımla arz ederim."