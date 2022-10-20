Diyanet'in Bütçesi 35 Milyar Tl. Bunun 33,8 Milyarı Personel İçin Ayrıldı - Son Dakika
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Diyanet'in Bütçesi 35 Milyar Tl. Bunun 33,8 Milyarı Personel İçin Ayrıldı

20.10.2022 19:10
Diyanet'in Bütçesi 35 Milyar Tl. Bunun 33,8 Milyarı Personel İçin Ayrıldı

TBMM’ye sunulan Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 yılı bütçe teklifine göre, Diyanet İşleri Ödeneği’nde yüzde 123 artış yapılarak önümüzdeki yılın ödeneği için 35 milyar 910 milyon 653 bin TL ayrıldı. Bu meblağın 33,8 milyarlık kısmı personel için ayrıldı.

MAHİR BAĞIŞ

TBMM'ye sunulan Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 yılı bütçe teklifine göre, Diyanet İşleri Ödeneği'nde yüzde 123 artış yapılarak önümüzdeki yılın ödeneği için 35 milyar 910 milyon 653 bin TL ayrıldı. Bu meblağın 33,8 milyarlık kısmı personel için ayrıldı.

2023 bütçesi kanun teklifinin kurumlara ait ayrıntılı kitapçıkları TBMM'ye sunuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı için 2023 yılında öngörülen bütçe 35 milyar 910 milyon 653 bin TL olarak belirlendi. Kurumun, ödeneği 2022 yılında 16 milyar 98 milyon 508 bin TL idi. Böylece kurumun ödenek teklifinde yüzde 123 artış yapılmış oldu. Diyanet'in 2023 yılı bütçe teklifinin ana kalemleri şöyle:

Personel giderleri: 33 milyar 812 milyon 121 TL

Temsil ve tanıtma giderleri: 3 milyon 945 bin TL (Geçen yıl: 1 milyon 961 TL idi)

Kar amacı gütmeyen kuruluşlara transfer: 196 milyon 217 bin TL (Geçen yıl: 92 milyon 441 bin TL)

Personele ait yolluklar: 155 milyon 3 bin TL (Geçen yıl: 64 milyon 892 bin lira)

Hizmet alımları: 116 milyon 958 bin TL (geçen yıl: 46 milyon 23 bin lira)

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Diyanet'in Bütçesi 35 Milyar Tl. Bunun 33,8 Milyarı Personel İçin Ayrıldı - Son Dakika

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