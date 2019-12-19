Diyanet'in genelgesi sonrası Selimiye'de katlanır tabureler kullanılmaya başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet'in genelgesi sonrası Selimiye'de katlanır tabureler kullanılmaya başlandı - Son Dakika

Diyanet'in genelgesi sonrası Selimiye'de katlanır tabureler kullanılmaya başlandı

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığınca, cami ile mescitlerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılınmasına ilişkin yayınlanan genelge sonrası Selimiye Camisi'nde katlanır tabureler kullanılmaya başlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, cami ile mescitlerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılınmasına ilişkin yayınlanan genelge sonrası Selimiye Camisi'nde katlanır tabureler kullanılmaya başlandı.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, gazetecilere yaptığı açıklamada, yerde oturamayacak derecede dizlerinden rahatsız olanların namazlarını daha kolay kılabilmeleri için Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla yeni bir uygulamaya başladıklarını söyledi.

Camide, geniş yer kaplayan taburelerin yerine, katlanabilir olanların kullanılacağını belirten Üzüm, bunların istiflenmesi ve saklanmasının daha kolay olduğunu ifade etti.

İldeki bütün camilerde katlanır tabureler bulunması için çalışma başlattıklarını anlatan Üzüm, "Sıra koyarak, uzun uzun sıralarda oturmanın cami adabına uygun olmadığını biliyoruz. Selimiye'de en fazla 10 civarında tabure kullanılır kalabalık zamanlarda. Daha fazla tabureye ihtiyaç olmuyor." diye konuştu.

Müftü Üzüm, taburelerin yan yana konulması yerine, bunları kullananların safların arasında dağılarak cemaatin saf düzenini ve namazın huzurunu koruyacak şekilde ibadet etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Selimiye'nin yanı sıra Üç Şerefeli ve Ulu (Eski) Cami'ye yeteri kadar tabure temin ettiklerini aktaran Üzüm, şöyle konuştu:

"Bütün camilerimiz engelsiz camilerdir. Sorun yaşayan vatandaşlarımızın da taburelerde oturarak namaz kılmaları için gerekli kolaylıklar gösteriliyor. Arzu eden vatandaşlarımızın bu tabureyi mahallelerde elinde taşıyarak camiye götürüp getirmesinde bir zorluk yok. Mescid-i Nebevi'de ve Kabe-i Muazzama'da da bu şekilde kullanım var. Sıraların camilere konulması hakikaten hoş olmayan görüntülerin ortaya çıkmasına vesile oluyor."

Diyanet'in genelgesi sonrası Selimiye'de katlanır tabureler kullanılmaya başlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Selimiye Camisi, Selimiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:58 Kaynak: AA
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