Diyanet'in hutbesinin ardından 2 suç duyurusu 1 soruşturma: İHD ve Ankara Barosu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cuma hutbesinde dile getirdiği "tüm kötülük ve salgın hastalıkların eşcinsellikten kaynaklandığı" ifadeleri suç duyuruları ve soruşturmaları beraberinde getirdi.



Ali Erbaş'ın hutbede kullandığı sözler bazı kesimlerin tepkisini çekerken, Ankara Barosu'nun Diyanet'e yönelik sert açıklaması tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı. Baroya önce Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından suç duyurusunda bulunuldu, Daha sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan baronun açıklamasına yönelik soruşturma açılırken, İHD Ankara Şubesi de Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan "Diyanet İşleri Başkanımıza yapılan saldırı, devletimize yapılan bir saldırıdır" diyerek Ali Erbaş'a sahip çıkarken, Ankara Barosu yeni bir açıklama ile 'dini değerleri aşağıladığı' suçlamasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.